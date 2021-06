[아시아경제 김대현 기자] 에이디칩스 에이디칩스 054630 | 코스닥 증권정보 현재가 1,505 전일대비 25 등락률 -1.63% 거래량 1,351,211 전일가 1,530 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다"지금 빨리 매수하라!" 움직임 좋은 특징주"지금 빨리 매수하라!" 움직임 좋은 특징주 close 는 2일 주주배정후 실권주 일반공모 방식을 통해 244억3050만원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다.

시설자금 144억3050만원, 채무상환자금 100억원을 조달하기 위한 것으로 신주배정기준일인 내달 5일 1주당 0.50368367주씩 배정된다. 구주주 청약예정일은 8월6~9일이고, 신주 상장예정일은 8월30일이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr