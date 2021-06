사천시, 여름철 축산재해 예방 종합대책 추진

[

아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시는 축산재해 예방 종합대책을 추진한다고 2일 밝혔다.

이번 대책은 올여름 기온은 평년보다 높고, 폭염일수도 증가할 것으로 예상됨에 따라 축산재해 선제적 예방을 위해 수립됐다.

시는 축산농가의 생명과 재산을 보호하고 위급상황 발생 시 피해 최소화 및 복구 대응을 위해 9월 30일까지 축산재해 예방 상황실을 운영한다.

또한 위험단계별 상황에 맞게 비상근무 체계를 유지하는 등 재해 대응 태세도 갖춘다.

취약지역 농장을 중심으로 위험 요소를 점검하는 것은 물론 축사 시설과 가축사양 관리를 비롯해 방역, 위생관리 강화 등 관리 요령에 대해서도 홍보에 나선다.

특히 축협·축산단체와 협조체계 구축과 재난 대비 문자를 적기에 발송해 축사 농가들이 재해에 신속히 대처하도록 조치할 계획이다.

사천시 관계자는 “ 올해는 여름철 불볕더위와 국지성 집중호우가 자주 발생할 가능성이 크므로 축산농가에서 축산재해 상황별 관리대책을 사전에 숙지하고 준수하시길 당부드린다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr