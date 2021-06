코스피, 3224.23으로 나흘째 상승 마감…역대 2위

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 나흘째 상승 마감하며 3220선을 지켜냈다.

2일 코스피는 0.07%(2.36포인트) 오른 3224.23으로 장을 끝마쳤다. 종가 기준으로는 지난달 10일 기록한 사상 최고치(3,249.30) 다음으로 높다. 이날 전일 대비 0.08%(2.53포인트) 오른 3224.40으로 장을 출발한 코스피는 장중 0.6% 오른 3241.07까지 올랐지만 오후 들어 상승 폭이 줄어들었다.

투자자 동향을 보면 개인과 외국인은 각각 3058억원, 327억원어치 주식을 사들였다. 외국인 기관은 3154억원을 순매도했다.

업종별로는 기계(4.10%), 건설업(2.16%), 운수창고(2.12%), 보험(1.24%) 등 경기민감주 중심으로 오름폭이 컸다. 시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 16,330,262 전일가 80,600 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 삼성전자 등 베트남 박닌성 공장 근로자, 백신 접종 돌입'삼성 희망디딤돌' 광주센터 개소…보호종료 청소년 자립 돕는다삼성전자, 데이터 자동 분류 SSD 출시…수명 최대 3~4배 'UP' close 가 전 거래일 대비 0.25% 오른 8만800원에 거래를 끝냈다. SK하이닉스(-1.95%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 363,000 전일대비 4,000 등락률 -1.09% 거래량 395,895 전일가 367,000 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합) close (-1.09%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 18,000 등락률 -2.18% 거래량 320,489 전일가 825,000 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도현대·LG·SK, 전기차로 日 텃밭 인도네시아 공략외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발 close (-2.18%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 14,000 등락률 -1.68% 거래량 126,558 전일가 832,000 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합) close (-1.68%) 등은 하락했다.

이날 코스닥지수는 0.35%(3.49포인트) 하락한 981.10으로 장을 끝마쳤다. 이날 전 거래일 대비 0.09% 오른 985.50로 시작했지만 기관과 외국인이 순매도세를 지속하자 하락 마감했다.

투자자 동향을 보면 개인은 1791억원어치 주식을 홀로 사들였고 외국인과 기관은 각각 962억원, 729억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 비금속(3.25%), 건설(2.68%), 방송서비스(1.32%), 운송(0.94%) 순으로 상승 폭이 컸다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,200 전일대비 2,600 등락률 -2.17% 거래량 654,795 전일가 119,800 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합) close (-2.17%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 136,000 전일대비 3,000 등락률 -2.16% 거래량 135,586 전일가 139,000 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합) close (-2.16%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 59,100 전일대비 600 등락률 -1.01% 거래량 143,068 전일가 59,700 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-1.01%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 175,800 전일대비 800 등락률 -0.45% 거래량 54,270 전일가 176,600 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-0.45%) 등은 하락했고 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,400 전일대비 900 등락률 +1.71% 거래량 514,863 전일가 52,500 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (1.71%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,900 전일대비 2,500 등락률 +1.51% 거래량 212,868 전일가 165,400 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 IPTV3사 “CJ ENM의 부당한 프로그램 사용료 요구… 시장지배적 사업자의 오만”외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합) close (1.51%)는 올랐다.

이경민 대신증권 연구원은 “이날 장중 외국인이 코스피 순매도로 전환하며 변동성을 보였다”며 “이번 주 미국 5월 고용지표 발표와 10일 미국 5월 소비자물가지수(CPI), 17일 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 시장의 불안심리 확대에 따른 등락을 감안해야겠지만 시장의 추세를 흔들지는 못할 것으로 예상된다”고 설명했다.

