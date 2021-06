내장산 붉게 물들이는 단풍나무 천연기념물 된다

드라마·영화 자주 등장한 부여 가림성 느티나무도

전북 정읍 내장산의 단풍나무와 충남 부여 가림성의 느티나무가 국가지정문화재 천연기념물이 된다.

문화재청은 내장산 금선계곡에 있는 수령(樹齡) 290년의 '정읍 내장산 단풍나무'와 가림성 정상에 있는 수령 400년의 '부여 가림성 느티나무'를 각각 천연기념물로 지정 예고한다고 2일 전했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다.

단풍나무 단목이 천연기념물 대상으로 지정되기는 이번이 처음이다. 앞서 고창 문수사 인근의 단풍나무들은 숲으로 묶여 천연기념물이 됐다. 느티나무는 삼척 도계리 긴잎 느티나무, 청송 신기리 느티나무 등에 이어 이번이 열아홉 번째다.

정읍 내장산 단풍나무는 높이 16.87m, 너비 20.32m(동서 방향)·18.10m(남북 방향), 밑동 둘레 1.13m, 가슴높이 둘레 0.94m 크기다. 내장산에 있는 단풍나무 가운데 가장 크다. 급하게 경사가 지고 돌이 많은 열악한 환경에 뿌리내렸으나 상태가 양호하고 형태 또한 웅장하다. 자연경관과 학술 가치가 높다고 평가된다. 문화재청 측은 "가을철 내장산의 단풍경관을 이루는 상징목"이라며 "잃어버린 어머니를 찾아 헤맨 아들에게 감동한 산신령이 많은 나무를 붉게 만들었다는 전설이 전해진다"고 부연했다.

드라마 '신의', '서동요' 등에 등장해 유명해진 부여 가림성 느티나무는 높이 22m, 너비 20.2m(동서 방향)·23.5m(남북 방향), 가슴높이 둘레 5.4m 크기다. 백제 동성왕 23년(501년)에 조성된 가림성의 정상부 남문터에서 아름다운 경관을 보여준다. 거센 바람 등으로 나무뿌리가 판 모양으로 노출됐으나 생육 상태는 양호한 편이다. 문화재청 측은 "천연기념물로 지정된 느티나무들보다 규모는 작지만, 건강하고 온전한 모습으로 주변 경관과 잘 어우러져 있다"고 설명했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr