대구시 백신 도입 추진에…정부 "정상경로 아냐, 화이자 법적조치 검토"(상보)

"정상경로 아니며 공급 가능하지 않다"

[아시아경제 김지희 기자] 대구시가 화이자의 코로나19 백신 3000만명분에 대해 자체 도입을 추진 중인 것과 관련해 정부가 "정상경로가 아니며 공급이 가능하지 않다"고 밝혔다. 화이자 측에서 진위여부를 파악해 법적조치까지 고려하고 있다는 사실도 전했다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 2일 코로나19 정례브리핑에서 "화이자 본사 쪽에 문의한 결과 현재까지 한국에 대한 판권은 화이자사만 보유하고 있으며 다른 방식으로 공급되지 않는다는 답변을 받았다"고 밝혔다.

이어 "좀 더 확인이 필요하지만 정상경로는 아닌 것으로 판정되고 있고 공급이 가능하지 않다는 사실은 확인하고 있다"며 "이외의 제안 받은 제품군에 대해서는 화이자 쪽에서 진위여부를 파악하고 파악된 결과에 따라 법적 조치까지도 하겠다는 내용을 전달받았다"고 덧붙였다.

앞서 대구시는 메디시티대구협의회와 화이자 백신을 별도로 계약해 도입하는 방안을 추진 중이라고 밝힌 바 있다. 백신을 공동 개발한 독일 바이오엔테크가 생산한 물량 수천만회분 가량을 다른 무역회사와 협의를 통해 들여오는 방식이다.

손 반장은 "관련 협의에 어느 정도 진전이 있어 중앙정부 차원에서 이를 추진해 달라고 전달을 받았고 현재 진위 확인을 하고 있다"며 "구체적인 내용은 대구시를 통해 확인해야 한다"고 말했다.

