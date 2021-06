韓, WHO 집행이사회 부의장국 선출…부의장에 김강립 식약처장

서태평양 지역 대표해 부의장 활동 수행 예정

[아시아경제 김지희 기자] 보건복지부는 2일 열리는 제149차 세계보건기구(WHO) 집행이사회에서 우리나라가 집행이사회 부의장국으로 선출될 예정이라고 밝혔다.

이에 따라 지난해 복지부 차관으로서 집행이사에 지명된 김강립 식품의약품안전처장이 부의장으로서 향후 1년간 집행이사회 진행에 참여하게 된다. WHO 집행이사는 집행이사국 선정 이후 지명되며 직위 변동과 관련 없이 3년 임기 동안 집행이사로 활동한다.

집행이사회는 34개 집행이사국으로 구성되며, 의장단은 의장 1명, 부의장 5명이다. 지역적 형평성을 위해 서태평양, 동남아시아, 동지중해, 미주, 아프리카, 유럽 지역에서 1명씩 선출된다. 대한민국은 서태평양을 대표해 부의장 활동을 수행할 것으로 보인다.

한국은 지난해 5월 집행이사국 선출 이후 WHO의 예산 및 주요 사업 전략 및 운영 방향을 검토하고 제안하는 등 주도적으로 기구의 운영에 참여하고 있다. 특히 이번 집행이사회에서 김 처장은 코로나19로 고생하는 사무국을 격려하는 동시에 제74차 총회 결정사항의 충실한 이행, WHO 역량 강화 및 WHO 예산의 지속가능성 확보를 촉구할 예정이다.

