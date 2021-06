[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남 성형외과에 들어가 마취용 프로포폴 등 의약품을 훔친 남성이 검찰에 넘겨졌다.

2일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 전날 야간건조물침입절도 혐의를 받는 A씨를 검찰에 송치했다.

A씨는 지난 3월 25일 오전 0시 30분께 강남구의 한 성형외과에 침입해 사무실에 보관 중인 프로포폴과 디아제팜 등 의약품 수십 개가 들어 있는 박스 두 개를 훔친 혐의를 받고 있다.

경찰은 병원 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 하는 등 한달여 추적 끝에 지난 4월 26일 A씨를 검거했다.

A씨는 경찰 조사에서 자신이 사용하려고 의약품을 훔쳤으며 이 중 일부는 실제로 사용하고 나머지는 버렸다고 진술한 것으로 알려졌다. 그는 훔친 약품을 판매하지 않았고 공범은 없었던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청했지만 법원은 "주거지가 일정하다"며 기각했다.

