보타니스타, 우리 아이 진짜 키 찾아주는 ‘키클래오042’ 출시?

식약처 인정 키 성장 기능성 원료 HT042 함유…천연 원료로 안전성 확보

키 성장은 물론 면역력까지 이중 기능성 효과?

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 사태가 1년 넘게 이어지는 가운데 아이들이 집에서 보내는 시간도 늘고 있다. 자녀들의 성장을 걱정하는 부모도 늘고 있는 가운데 보타니스타가 어린이 키 성장 건강기능식품 ‘키클래오042’를 출시했다.

?

키클래오042는 식품의약품안전처로부터 키 성장 기능성 원료로 인정받은 황기추출물 등 복합물(HT042)을 함유한 제품이다. 원료를 개발한 HT042 연구진이 직접 제품 기획에 참여해 성장기 아이들에게 필요한 최적의 배합을 설계했다.

?

HT042는 10여 년간 체계적인 연구개발을 통해 기능성과 안전성을 과학적으로 입증받은 천연 원료다. 2014년 식약처 인정 당시 HT042와 관련해 3건의 SCI 논문이 게재됐다. 이후로도 성장속도 촉진, 작용 기전 등의 기능성과 독성, 성조숙증 등 안전성에 대한 6건을 추가로 발표해 총 9편의 논문을 발표했다.

?

성장판 연골세포의 수와 크기를 늘려서 성장속도를 빠르게 하고 성조숙증에도 안전성을 입증했다. HT042를 주원료로 한 제품은 기능성과 안전성에 대하여 안심하고 섭취할 수 있다.

?

키 성장 기능성 원료 HT042 이외에도 키클래오042는 면역력과 항산화, 기억력 개선에 도움을 주는 홍삼 성분을 포함하고 있다. 키 성장과 면역력을 동시에 챙길 수 있다. 초유, 녹용 추출물, 아미노산, 엽산, 비타민 B2, 비타민 B6 등을 최적의 레시피로 배합해 성장기 어린이가 챙겨야 하는 영양분을 균형 있게 갖췄다.

?

키클래오042는 천연물 건기식 및 화장품 개발사인 보타니스타에서 온라인으로 판매한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr