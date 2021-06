기보, 제4기 '청년기술평가체험단' 모집

우수 중소벤처 현장 방문 및 중소기업 일자리 인식 개선

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 청년들이 우수 중소·벤처기업을 직접 탐방하고 중소기업 일자리 인식을 개선하기 위해 제4기 '기보 청년기술평가체험단(이하 체험단)'을 모집한다고 2일 밝혔다.

체험단은 대학생 등 구직자들이 기보 직원과 함께 중소·벤처기업의 현장을 방문해 기보의 기술평가 과정을 체험하고 체험기를 작성해 장래 구직희망자들에게 소개함으로써 중소기업 일자리에 대한 인식을 개선하는 프로그램이다.

기보는 이날부터 오는 13일까지 이메일 접수를 통해 체험단원을 모집하며 모집대상은 대학생, 마이스터 고교생 등 만 18세부터 39세 이하의 청년 구직자이다. 선정방식은 서류심사로 진행되며 지원자들이 제출한 지원서를 통해 체험단 활동의지, 지원동기 등을 중점 평가할 예정이다.

기보는 약 150명의 체험단원을 선발할 계획이며 선발된 체험단원은 7월5일부터 9월17일까지 약 2개월 동안 활동하게 된다. 모집과 관련한 자세한 사항은 기보 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 김영춘 기보 이사는 "이번 체험단은 소셜벤처기업 방문까지 확대해 이전보다 폭넓은 기업탐방 기회를 제공할 계획"이라며 "코로나19로 어려움을 겪는 중소기업과 청년 구직자들에게 도움이 될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr