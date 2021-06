전자랜드, 고품질 과일 브랜드 ‘선한과일’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 서울청과와 합작해 만든 과일 브랜드 ‘선한과일’을 정식으로 선보이고 전자랜드 쇼핑몰에서 판매를 시작한다고 2일 밝혔다.

선한과일은 가락시장 법정 도매 법인인 서울청과의 베테랑 과일 경매사들이 직접 고른 국내 상위 10%의 우수한 과일을 판매하는 브랜드이다. 선한과일은 오전 주문 기준으로 새벽에 경매한 과일을 수도권 지역에 한해 당일 배송하는 신선한 배송이 특징으로, 과일 전용 배송 차량을 사용해 소비자들이 제품 손상의 걱정 없이 안심하고 제품을 받을 수 있다.

전자랜드는 1일 오전 약 1시간 동안 가락시장 과일 경매장에서 네이버 쇼핑 라이브를 통해 방송도 진행했다. 이날 전자랜드 라이브 방송은 실시간 시청자 수 3만3000명을 기록하며 큰 인기를 끌었다.

전자랜드는 다양한 이벤트도 준비했다. 오는 6일까지 선한 과일 기획전을 진행해 특별 할인된 가격으로 과일을 판매한다. 또한 16일까지 과일 구매 후 후기를 작성하는 선착순 1000명에게 고품질의 참외 2kg을 추가로 증정한다.

전자랜드 관계자는 “국내 대표적인 생활 가전 유통 기업으로서 소비자들이 전자랜드를 통해 가전 생활뿐만 아니라 식생활에서도 고품질의 제품을 쉽게 구매할 수 있도록 선한과일을 선보였다”며 “전자랜드의 30년 유통 노하우와 80년간 우리나라 과일 경매를 대표해온 서울청과의 전문성을 더해 소비자들이 고품질의 과일을 합리적으로 구매할 수 있도록 꾸준히 노력할 것”이라고 말했다.

