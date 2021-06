'파업 위기' 삼성디스플레이 노사, 2일 임금협상 재개키로

[아시아경제 정현진 기자] 파업 위기에 놓였던 삼성디스플레이 노사가 임금협상을 재개하기로 했다.

삼성디스플레이 노조는 '2021 임금협상 대표교섭'을 2일 재개한다고 1일 밝혔다. 임금협상 대표교섭에는 김정란·이창완 삼성디스플레이 노조 공동위원장이 참석하고 회사에서는 인사 담당 임원 2명이 참석할 것으로 전해졌다.

이번 교섭 재개는 지난달 25일 최주선 사장과 김정란·이창완 공동위원장과의 만남이 이뤄진 뒤 나온 것이다. 당시 노조 측은 회사가 그동안 임금협상에서 제대로 된 교섭안을 제시하지 않았다면서 임금협상을 위한 새 교섭안 관련 근거 자료를 공개하라고 요구했으며, 최 사장은 성실하게 교섭에 임하도록 사측 대표단에 지시하겠다고 약속한 것으로 전해졌다.

노조는 올해 초부터 회사와 임금교섭을 진행한 뒤 지난 4월 말 사측의 교섭 태도를 문제 삼으며 임금협상 결렬을 선언했다. 이후 조합원 쟁의행위 찬반 투표에서 과반수의 지지를 얻고, 고용노동부 중앙노동위원회의 '조정 중지' 판정을 받으며 합법적인 쟁의권을 확보한 상태다.

노조 관계자는 "사측이 단체교섭 재개 희망 의사를 밝혀왔는데 구체적인 진전이 있는지 교섭을 통해 확인할 것"이라면서 "교섭에서 기존 입장과 동일할 경우 대표이사의 뜻으로 알고 더 이상의 교섭 없이 강하게 대응힐 수도 있다"고 말했다.

삼성디스플레이 노조는 지난해 2월 한국노총 산하로 출범했다. 현재 조합원 수는 전체 직원의 10%를 웃도는 2400여명 규모다.

