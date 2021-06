[아시아경제 이창환 기자] 르노삼성차는 지난달 차량 판매가 총 1만348대로 전년 동기 대비 13.3% 감소했다고 1일 밝혔다.

5월 내수 판매는 4635대로 전년 대비 56.2% 감소한 반면 수출은 5713대로 320.69% 급증했다.

XM3의 유럽 수출 증가가 실적을 이끌었다. XM3의 5월 수출 물량은 4247대로 차량 수출이 시작된 이래 가장 많은 선적이 이뤄졌다.

XM3는 이달부터 유럽 28개 국가에서 판매되며 본격적인 유럽 시장 공략에 나선다. 앞서 프랑스 등 4개국에서 올해 3월 사전 출시됐으며 이후 3개월간 당초 판매 목표(7250대)를 넘어 9000대 이상의 판매고를 올렸다.

내수 시장에서는 QM6가 3081대 팔리며 3개월 연속 월 3000대 이상 판매됐다. 국내 유일의 LPG SUV인 QM6 LPe 모델이 1902대 판매되며 QM6 전체 판매량의 62%를 차지했다.

