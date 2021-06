LG전자, 환경부·시민단체와 '脫플라스틱' 활동 위해 손잡아

[아시아경제 정현진 기자] 오는 5일 '세계 환경의 날'을 앞두고 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 가 환경부, 시민단체 등과 협력해 탈(脫) 플라스틱 실천에 적극 나선다고 1일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 이날 오후 서울 강서구 LG사이언스파크에서 탈플라스틱 실천 협약식을 가졌다. 협약식에는 홍정기 환경부 차관, 김미화 자원순환사회연대 이사장, 박형세 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close HE사업본부장 등이 참석했다. 가전 업체가 환경부, 시민단체 등과 뜻을 모아 탈플라스틱 활동을 추진하는 것은 이번이 처음이라고 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 설명했다.

환경부는 올해를 탄소중립 전환의 원년으로 규정하고 여러 탈플라스틱 정책을 시행하고 있으며 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 탈플라스틱 실천에 적극 나서기로 했다. 또 자원순환사회연대도 재생원료 사용제품 인식을 개선하고 소비를 유도하는 착한 소비 실천에 노력하기로 했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 이날 행사에서 별도 전시 공간을 준비하고 플라스틱 사용을 줄이는 대표 제품을 분해해 참석자들에게 소개하는 순서도 마련했다. 행사 콘셉트에 맞춰 배너, 안내판, 현수막 등 전시 제작물에도 폐지와 골판지를 재생한 친환경 소재를 활용했다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 박형세 HE사업본부장은 "제품이 환경에 미치는 영향과 고객의 건강한 삶을 고려한 다양한 제품과 솔루션을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

LG 올레드 TV, LCD TV 대비 플라스틱 사용 연간 1만t 절감

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 플라스틱을 덜 사용하는 제품의 생산을 늘려 플라스틱 사용 원천 감축에 앞장서고 제품 내 재생원료 사용 비중 또한 지속 확대한다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 플라스틱 사용량이 적은 올레드 TV 라인업을 지난해 14개에서 올해 18개까지 대폭 확대했다. LCD TV만을 판매하는 것과 비교하면 올해 절감할 수 있는 플라스틱 양은 총 1만t에 달할 것으로 예상된다고 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 추정했다.

또 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 LG QNED 미니LED와 일반 LCD TV의 일부 모델에 재활용 플라스틱을 사용한다. 올해에만 연간 750t 가량의 폐플라스틱을 재생하는 효과를 기대하고 있다. 향후 LCD TV에서도 재활용 플라스틱 사용을 점진적으로 늘려 나갈 계획이다.

아울러 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 2021년형 사운드 바 전 제품에 재활용 플라스틱을 사용해 연간 약 300t의 폐플라스틱 재생 효과가 있을 것으로 보고 있다. 특히 본체 외관에 패브릭 소재를 적용한 제품에는 전부 페트병을 재활용한 폴리에스터 저지를 사용하는데, 이를 통해 재활용되는 페트병 개수는 연간 150만개(500㎖ 기준)에 달할 전망이다.

이를 통해 LG 올레드 TV와 LG 사운드 바는 글로벌 인증기관 SGS의 친환경 인증도 획득했다. 올레드 TV와 오디오 제품 가운데 SGS의 친환경 인증을 받은 것은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 가 처음이다.

"포장 줄이고, 친환경 포장재 사용 적극 확대"

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 사운드 바 포장재에 비닐이나 스티로폼 대신 폐지, 골판지 등을 재활용해 만든 펄프 몰드를 사용한다. 또 사운드 바를 포장하는 박스도 기다란 직사각형 모양에서 'ㄱ자' 모양으로 바꿔 포장재 사용을 줄였다. 이를 통해 같은 공간에 기존 대비 최대 58% 더 많은 제품을 쌓을 수 있게 돼 유통 과정에서 탄소 배출도 줄어든다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 폐기물 발생을 줄이기 위한 포장재 재사용 가능성 평가 시범사업도 지난해 7월부터 환경부와 함께 진행하고 있다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 시범사업을 통해 LG 휘센 시스템에어컨을 구성하는 실외기에 포장 박스나 발포스티로폼과 같은 1회용 포장재 대신 재사용이 가능하면서도 완충 성능과 내구성이 높은 발포플라스틱을 사용하고 있다.

기존에는 한 번 사용한 후 전량 폐기해야 했던 포장재 일부를 재사용할 수 있어 연간 약 65t의 종이와 22t의 발포스티로폼을 줄이는 것이 가능하다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 548,362 전일가 152,000 2021.06.01 14:51 장중(20분지연) 관련기사 눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합) close 는 향후 포장재 재사용을 시스템에어컨 실외기 전 제품군으로 확대 적용해 나갈 계획이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr