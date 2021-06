대한전선, 방글라데시 ICT 교육훈련센터 구축 사업 수주

[아시아경제 우수연 기자]대한전선이 방글라데시 정보통신기술(ICT) 교육 센터 구축 사업을 수주하며 해외 인프라 개발 사업 확장에 성과를 내고 있다.

대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 2,045 전일대비 10 등락률 +0.49% 거래량 75,253,394 전일가 2,035 2021.06.01 10:29 장중(20분지연) 관련기사 마지막 남은 “친환경” 대장 株대국민주 “삼성전자” 물리신 분제2의 HMM, 찾았습니다. close 은 방글라데시 교육부 산하의 교육정보통계국(BANBEIS)이 발주한 'ICT 교육훈련센터 건립 프로젝트'를 수주했다고 1일 밝혔다. 이번 사업은 6000만 달러 규모의 대형 프로젝트로 160곳의 우파질라(방글라데시 행정구역)에 ICT를 전문으로 교육 및 훈련하는 센터를 건립하는 사업이다.

대한전선은 일진건설산업, 교육전문 기업인 유비온과 함께 160개의 교육훈련센터를 건설하고 ICT 시스템과 기자재 구축, 교육용 콘텐츠와 e-Learning 시스템 개발 등 정보통신 교육을 위한 인프라 및 솔루션 일체를 제공한다. 전문 교사 양성을 위해 방글라데시 현지에서 100여 명의 인력을 선발해 한국으로 파견하고 교육하는 업무도 함께 진행한다. 이를 기반으로 방글라데시에서는 향후 18만명의 초중교 교사가 전문적인 IT 교육을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

지난 31일 '방글라데시 ICT 교육훈련센터 구축사업'계약 체결식에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 오른쪽에서부터 유비온 이용종 전무, 대한전선 곽대식 상무, 일진건설산업 변영남 전무, 유일엔지니어링 장영덕 사장, DB Inc. 박성욱 부장/사진제공=대한전선

이번 프로젝트는 방글라데시의 디지털화 및 IT 강화를 위해 수출입은행의 대외경제협력기금(EDCF)이 투입되는 공적개발원조(ODA) 사업이다. 전체 489곳의 우파질라에 순차적으로 진행되며 2015년 125곳에서 1차 사업이 진행된 바 있다. 대한전선이 전체 사업의 3분의 1에 해당하는 이번 사업을 수주함에 따라 향후 진행될 잔여 204개 지역에 대한 수주 가능성도 높아졌다.

대한전선 관계자는 "정보 및 통신,의료 등 다양한 분야에서 인프라 개발 사업을 성공적으로 수행해 왔다"며 "교육 인프라 사업까지 수주하게 되면서 인프라 사업 확장을 위한 경쟁력을 확보하게 됐다"고 밝혔다.

한편 대한전선은 2000년대 초 해외 인프라 개발사업을 위한 전담 조직을 구성하고 몽골, 세네갈, 말리 등 다양한 국가에서 성과를 쌓아왔다. 올해는 호반그룹에 편입되며 해외 인프라 사업을 더욱 확장해 나갈 계획이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr