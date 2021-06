HMM, 인도향 코로나19 의료용품 '긴급 운송'

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 47,400 전일대비 500 등락률 -1.04% 거래량 5,653,970 전일가 47,900 2021.06.01 10:15 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "정부 주택공급 확대는 호재…현대엘리베이터 목표가↑"HMM, 미국 동안 노선에 임시선박 1척 추가 투입5월 공매도 1위 삼성전자...HMM·LG화학 2·3위 close 은 인도의 코로나19 확산으로 치료용 산소 및 관련 의료 용품을 현재까지 23TEU 운송했다고 1일 밝혔다.

HMM은 지난달 12일부터 인도를 기항하는 모든 선박에 대해 코로나19 치료용 산소 및 관련 의료 용품과 긴급구호물품의 운임을 1달러(USD)로 정하고, 컨테이너 박스 및 선복을 최우선으로 제공하겠다고 밝힌 바 있다.

지난달 16일 5TEU의 운송을 시작으로 21일 2TEU, 24일 8TEU, 30일 8TEU 등 현재까지 총 23TEU의 인도향 산소 의료 용품을 운송했다. HMM은 소규모로 접수되는 화물량이라도 지체하지 않고 즉시 운송에 나서고 있다고 설명했다.

HMM은 글로벌 네트워크를 활용하여 전 세계의 영업 지점에 관련 내용을 전달하고 산소 및 관련 의료 용품과 긴급구호물품의 선적 요청 시, 즉시 선적 및 운송을 진행하고 있다.

주요 의료 용품으로는 의료용 산소, 산소탱크, 산소통, 휴대용 산소 발생기, 산소 농축기, 산소 실린더 및 관련 장비 등이다. 이 외에도 코로나19치료를 위한 산소 관련 의료 용품은 모두 해당 된다.

한편 인도는 코로나19의 일일 신규 확진자 수가 하루에 20만명대에서 40만명대까지 이르며 인도 보건부에 따르면 현재누적 확진자수는 2800만 여명, 누적 사망자수는 32만9100명 수준이다.

HMM 관계자는 "전 세계적으로 선박 및 선복 부족 상황이 지속되고 있지만, 코로나19 치료를 위한 의료 용품 등 긴급구호물품 선적이 우선시 돼야 한다"며 "국내 대표 국적 원양선사로서 해운기업의 전문성과 특성을 살려 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr