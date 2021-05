올해 할리스 굿즈는 하이브로우 캠핑용품 3종

[아시아경제 임혜선 기자] 할리스가 여름 프로모션 굿즈 출시를 예고하는 티저 영상을 1일 게재했다.

할리스 여름 프로모션 굿즈는 지난해에 이어 올해에도 감성 아웃도어 브랜드 하이브로우와 협업해 선보인다. 퍼니처 앤 라이프스타일 브랜드 하이브로우는 배우 이천희와 그의 동생 건축가 이세희 형제가 운영하는 브랜드다.

공개된 티저 영상에는 할리스 여름 프로모션 굿즈와 함께 캠핑을 떠나는 장면이 공개됐다. 티저 영상의 배경음악으로는 안토니 라자로의 히말라야 곡이 삽입돼 감성적인 분위기를 더했다.

굿즈는 슬로우 체어, 멜로우 테이블, 글로우 랜턴 등 총 3종이다. 할리스 여름 프로모션 굿즈 3종과 즐길 수 있도록 텀블러와 드립포트로 구성된 드립키트 MD도 함께 선보인다.

할리스 여름 프로모션은 오는 6월 8일 오전 7시부터 소진 시까지 진행된다. 품목과 무관하게 1만5000원 구매 영수증 1개당 여름 프로모션 굿즈 1개를 프로모션 가격으로 구매할 수 있다. 1인당 최대 3개까지 구매할 수 있다.

