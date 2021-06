[아시아경제 이준형 기자] 중소기업연구원은 오동윤 동아대 경제학과 교수를 제8대 원장으로 선임했다고 1일 밝혔다. 신임 원장의 임기는 3년이다.

오 신임 원장은 1969년생으로 미국 하와이대학교 경제학과를 졸업했다. 이후 한국외국어대학교에서 지역학 석사 학위를, 성균관대학교에서 경제학 박사 학위를 취득했다. 대외경제정책연구원(KIEP), 롯데경제연구소, 중기연구원을 거쳐 2014년부터 동아대 경제학과 교수로 재직했다.

중기연구원은 "오 신임 원장은 그동안 경제학 기반의 중소기업 정책 연구를 선도했다"면서 "정책 수요자인 중소기업과 정책 공급자인 정부 사이에서 균형 잡힌 시각으로 정책 현장성과 현실성을 높였다"고 밝혔다.

