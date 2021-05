LG전자가 후원하는 '사해 마라톤', 올해는 언택트로 달린다

28일부터 8일간 모바일앱 '런 요르단 VR' 활용해 행사 진행

참가자 5·10·21㎞ 코스 중 선택해 원하는 시간과 장소에서 참여 가능



[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 183,298 전일가 152,000 2021.06.01 10:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합)삼성·LG 공장 몰렸는데…베트남 이동제한에 韓기업들 비상LG전자, 2분기도 월풀 제치고 생활가전 매출 1위 예상 close 가 후원하고 요르단 자선 마라톤협회가 주최하는 사해(死海) 마라톤이 올해는 언택트(비대면) 방식으로 열리고 있다.

1일 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 183,298 전일가 152,000 2021.06.01 10:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합)삼성·LG 공장 몰렸는데…베트남 이동제한에 韓기업들 비상LG전자, 2분기도 월풀 제치고 생활가전 매출 1위 예상 close 에 따르면 올해로 26회째인 이 대회는 코로나19 상황을 고려해 지난달 28일(현지시간)부터 가상으로 개최했다. 대회는 8일간 열린다.

세계 각지에서 참가를 신청한 주자들은 스마트폰에 모바일 애플리케이션 '런 요르단 가상현실(VR)'을 설치한 뒤 장소와 시간 제약 없이 자신이 원하는 곳에서 위성항법장치(GPS)를 켜고 달리면 된다. 코스는 5㎞, 10㎞, 21㎞ 중에서 선택할 수 있다. 달린 시간과 거리는 스마트폰 앱에 자동으로 기록된다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 183,298 전일가 152,000 2021.06.01 10:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합)삼성·LG 공장 몰렸는데…베트남 이동제한에 韓기업들 비상LG전자, 2분기도 월풀 제치고 생활가전 매출 1위 예상 close 는 요르단에서 참가한 완주자에게는 메달을 보내줄 예정이다. 리나 알 쿠르드 요르단 자선 마라톤협회장은 "가상으로 사해 마라톤을 진행할 수 있게 돼 다행"이라며 "코로나19가 종식돼 전 세계가 빠르게 회복되기를 바란다"고 말했다.

1993년 시작된 요르단 사해 마라톤은 '세상 가장 낮은 곳에서 달려라'라는 슬로건에 따라 해저 418m에서 대회를 한다. 사해는 통상의 해수면보다 400m 이상 낮은 육지 사이에 있는 바다다. 이 대회는 지난해 코로나19로 행사가 열리지 않았다.

정영학 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 183,298 전일가 152,000 2021.06.01 10:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성·LG공장 다 몰려있는데…베트남發 공급망 비상(종합)삼성·LG 공장 몰렸는데…베트남 이동제한에 韓기업들 비상LG전자, 2분기도 월풀 제치고 생활가전 매출 1위 예상 close 레반트법인장 상무는 "열악한 상황에도 불구하고 글로벌 고객들의 건강을 위해 요르단 자선 마라톤협회와 협력해 이번 행사를 개최했다"며 "기업의 사회적 책임을 다하며 지역사회에 기여할 수 있도록 다양한 노력을 지속할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr