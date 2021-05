금성출판사, 매쓰클라우드 SNS 오픈 이벤트 진행

고객과 직접 소통 위해 블로그·인스타그램 채널 오픈

AI수학 정보·학습법·학습 후기 등 활발한 소통 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 금성출판사는 AI수학 프로그램 매쓰클라우드(Mathcloud)의 공식 블로그, 인스타그램 SNS 채널을 개설해 소통에 나선다고 1일 밝혔다.

금성출판사에 따르면 매쓰클라우드는 AI(인공지능) 시스템으로 최첨단 맞춤 학습이 가능한 자기주도학습 프로그램이다. 초등 4학년~중학 3학년의 수학 학습 개념을 총망라한 1000권 이상의 문제집과 10만개 이상의 문제를 탑재했다. AI가 학생 개개인의 패턴과 실력을 분석해 맞춤 학습이 가능한 점이 특징이다.

특히, 세계 최초 특허받은 ‘구름수학사전’으로 수학의 개념을 간단하게 검색하고 동영상 강의, 문제풀이, 연계 수학 개념까지 학습할 수 있다고 금성출판사 측은 설명했다.

아울러 오답 문항을 무제한 받아볼 수 있는 AI오답노트, 학생의 실력에 맞는 모의고사 시스템, 단원별 성적부터 예상점수 추이까지 확인할 수 있는 4종 성적표 등이 제공돼 이용자의 수학 성적 향상을 돕는다. 매쓰클라우드는 단독으로 구매 가능하며, 금성출판사의 초중등 전과목 공부방인 푸르넷 공부방 결합 상품으로도 학습할 수 있다.

금성출판사는 매쓰클라우드 공식 SNS 오픈을 기념한 이벤트를 개최한다. 블로그 이웃 추가 후 이벤트 게시글에 퀴즈 댓글을 달면 추첨을 통해 176명에게 베스킨라빈스, 스타벅스 등 디저트 상품을 제공한다. 인스타그램도 채널을 팔로우하고 댓글을 달면 추첨을 통해 20명에게 스타벅스 아메리카노를 증정한다.

배윤희 금성출판사 플랫폼 비즈니스본부장은 “수학 학습을 고민하는 학생과 학부모를 위해 매쓰클라우드만의 시스템과 학습법을 공개하고 다양한 교육정보를 제공하고자 블로그와 인스타그램 채널을 오픈했다”라면서 “금성출판사는 앞으로도 교육 트렌드에 맞는 최신 학습 프로그램을 꾸준히 연구, 개발해 교육 플랫폼 역할을 확장하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr