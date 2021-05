조국, '조국의 시간' 완판 소식 공유…출판사 "한 권도 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관의 회고록 '조국의 시간'이 출간과 동시에 완판됐다. 이 저서는 조 전 장관이 2019년 8월9일 법무부 장관 후보로 지명된 뒤 벌어진 일련의 사태를 정리하고, 그에 대한 자신의 솔직한 심정을 기록한 책이다.

조 전 장관은 지난달 31일 자신의 페이스북을 통해 '조국의 시간'을 펴낸 출판사 '한길사'의 게시글을 공유했다.

게시글에서 한길사는 "지금 교보문고 광화문점에 '조국의 시간'이 막 입고됐다. 책 사진을 찍으려는 언론사와 책을 구입하려는 독자들이 많이 와 계신다"면서 "출판사에도 책이 한 권도 남아있지 않아 책을 구입하기 어려운 상황"이라고 했다.

이어 "'조국의 시간'이 진열된 사진을 보여드리고 싶지만, 지금은 촬영도 쉽지 않다"라며 "이 글을 쓰는 순간 책이 완판됐다"고 덧붙였다.

앞서 조 전 장관은 지난달 27일 자신의 페이스북을 통해 "오랜 성찰과 자숙의 시간을 보내며 조심스럽게 책을 준비했다"며 저서인 '조국의 시간' 출간 소식을 전했다. 부제는 '아픔과 진실 말하지 못한 생각'이다. 그는 저서를 통해 문재인 대통령과의 인연, 민정수석으로 청와대 입성 과정 등 그동안 알려지지 않은 이야기를 함께 담았다.

조 전 장관은 "검찰·언론·보수야당 카르텔이 유포해놓은 허위사실이 압도적으로 전파되어 있다. 아직 재판을 받고 있는 상황이지만 더 늦기 전에 최소한의 해명을 해야 한다고 생각했다"며 "저의 시선에서, 제가 겪고 있는 아픔의 역사를 기록해야겠다고 생각했다"고 말했다.

다만 조 전 장관의 회고록 발간 소식이 전해지자 정치권에서는 엇갈린 의견이 나왔다. 여권 대선주자들은 격려와 위로의 말을 전한 반면 야당은 조 전 장관이 친문(親文) 세력을 결집시켜 정권 재창출에 기여하기 위해 책을 낸 것이라고 비판을 쏟아냈다.

이를 두고 조 전 장관은 "이 책을 쓴 것은 제가 정치활동을 하기 위함도 아니고 현재의 정치과정에 개입하기 위함도 아니다"라며 "법무부 장관 지명 이후 벌어진 '사태'를 정확히 기록함과 동시에, 그동안 하지 못한 최소한의 해명과 소명을 한 것"이라고 강조했다.

이어 "고위공직자로서의 정무적·도의적 책임을 무제한으로 질 것임을 다시 한번 밝히면서, 동시에 검찰이라는 '살아있는 권력'의 폭주와 권한 남용을 비판하고 경고했다"라며 "독자 여러분의 정독과 질정(叱正)을 기대한다"고 덧붙였다.

