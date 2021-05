인바이오젠, 233억 규모 유상증자 결정

[아시아경제 류태민 기자] 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 3,240 전일대비 110 등락률 -3.28% 거래량 577,216 전일가 3,350 2021.05.31 15:30 장마감 관련기사 인바이오젠, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 20.88% ↑인바이오젠, 하임바이오 경영권 확보…"대사항암제 성공적 개발 목표"정부가 나선다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다 close 은 233억원 규모의 유상증자를 결정했다고 31일 공시했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr