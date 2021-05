'평양지도 논란' 해명한 P4G 기획단…"영상제작사 측의 실수, 수정했다"

[아시아경제 이지은 기자] 지난 30일 열린 P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 서울 정상회의 개회식 소개영상에서 서울의 지도가 아닌 평양지도가 삽입된 데 대해 준비기획단 측이 "영상제작사 측의 실수"라며 해명했다.

P4G 준비기획단측은 "개회식에서 방영된 'P4G 소개영상' 중, 편집과정에서 정확하지 않은 위성지도가 삽입됐다"며 철저한 주의를 다하겠다고 밝혔다.

이번 P4G 서울 정상회의를 앞두고 방영된 소개영상에서 서울을 소개하며 위성사진을 '줌 아웃(Zoom-out)' 하는데, 이 출발점이 서울이 아닌 평양으로 표시돼 논란을 빚은 바 있다.

기획단은 "해당 부분은 남산 타워 등 서울시 주요 전경 영상에 이어 글로벌 리더들의 참여를 부각시키기 위해 한반도를 중심으로 지구로 뻗어 나가는 줌 아웃 효과를 활용하는 과정에서 시작점의 위성사진 위치가 잘못 표현됐다"며 "행사 직전까지 영상의 세부사항을 편집, 수정하는 과정에서 영상제작사 측의 실수로 발생된 것"이라고 해명했다.

이어 "오류를 인지한 후 유튜브, P4G 가상행사장 플랫폼 등에서 해당 오류를 수정 조치했다"며 "문제가 재발하지 않도록 철저한 주의를 다하겠다"고 덧붙였다.

