[아시아경제 송승섭 기자]서민금융진흥원이 31일 신규직원 27명의 임용식을 개최했다.

이번 채용은 금융 애로를 겪는 서민들의 상담수요에 대응하고, 청년 일자리 부족 문제를 해결하기 위해 지난해보다 조기에 시행됐다. 특히 전체 66%인 19명을 ‘사회 형평적 열린 채용’을 통해 장애인, 보훈대상자, 지역인재 등으로 선발했다. 신규직원들은 추후 직무교육과 현장실습 등 연수를 거쳐 본사나 서민금융통합지원센터에서 근무하게 된다.

이계문 원장은 “서민들의 어려움에 공감하고 지원하는 전문가를 육성해 공공기관으로서 사회안전망 역할을 충실히 수행하겠다”고 강조했다.

