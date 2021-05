1분기 보험사 대출채권 255조원…'주담대 풍선효과'

[아시아경제 김진호 기자] 올해 1분기 보험회사의 대출채권 잔액이 255조원에 달하는 것으로 나타났다. 가계대출이 큰 폭으로 증가했는데 은행의 가계대출 심사 강화로 2금융권으로 수요가 몰린 '풍선효과'가 나타난 것으로 분석된다.

1일 금융감독원의 '보험회사 대출채권 현황'에 따르면 3월 말 보험사의 대출채권 잔액은 255조1000억원으로 지난해 말 대비 2조1000억원 증가했다.

가계대출이 124조9000억원으로 지난해 말 대비 1조8000억원 늘어났다. 주택담보대출이 48조8000억원으로 같은 기간 1조6000억원이나 증가한 영향이다. 보험계약 대출은 지난해 말 대비 1000억원 줄었다.

기업대출은 130조1000억원으로 같은 기간 4000억원이 증가했다.

보험사의 3월 말 기준 부실채권비율(고정이하여신비율)은 0.17%로 지난해 말 대비 0.02%%포인트 높아졌다. 가계대출은 0.16%로 0.01%포인트 하락했지만 기업대출의 경우 0.17%로 0.04%포인트 상승했다.

금감원 관계자는 "연체율 등 보험회사 대출건전성 지표에 대해 지속적으로 모니터링하는 한편 코로나19 사태 등에 대응해 충분한 대손충당금 적립을 통한 손실흡수능력 강화를 유도할 예정"이라고 말했다.

