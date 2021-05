[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 31일 코로나19 자가격리에 들어갔다.

경기도는 총무과 의전팀 직원 1명이 코로나19 밀접 접촉자로 의심됨에 따라 해당 직원과 접촉한 이재명 지사가 오전에 코로나 검사를 받은 후 검사 결과가 나올 때까지 공관에서 격리하며 대기 중이라고 밝혔다.

해당 직원은 일반인 확진자와 접촉한 것으로 알려졌다.

이에 따라 이 지사는 이날 오후 예정된 다큐멘터리 영화 '포겟 미 낫' 감독과의 대화 행사 참석 일정을 취소했다.

백신 접종을 하지 않은 이 지사는 현재 별다른 증세가 없는 것으로 전해졌다. 이 지사는 검사 결과가 나올 때까지 공관에서 비대면으로 업무를 수행한다.

이 지사의 자가격리 조치는 지난해 3월 6일, 지난해 12월 18일, 지난달 14일에 이어 네 번째다.

