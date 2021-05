국수본부장 "이용구 폭행 당시 신원, 경찰청 보고 안돼"

'골프 접대' 의혹 경찰 간부, 중대범죄수사과 배당



[아시아경제 이관주 기자] 이용구 법무부 차관의 '택시기사 폭행 사건'과 관련해 경찰이 이 차관의 신분을 미리 알았다는 의혹에 대해 남구준 경찰청 국가수사본부장이 "경찰청에는 보고된 바가 없다"고 밝혔다.

남 본부장은 31일 기자간담회에서 "서초경찰서 생활안전과 직원이 서울경찰청 생활안전과 직원한테 실무자 간 보고가 이뤄진 것으로 안다"며 "정식 보고나 수사라인 보고는 없는 것으로 안다"고 설명했다.

경찰은 앞서 이 차관 폭행 사건 당시 그가 단순히 변호사라는 것만 알고 구체적인 경력은 몰랐다면서 상부 기관으로 보고도 없었다고 밝혔으나 사실이 아닌 것으로 드러났다.

서울경찰청 청문·수사 합동진상조사단은 당시 서초서장이 생활안전과로부터 택시기사 폭행 가해자가 공수처장 후보자 중 1명으로 거론된다는 사실을 보고받고 증거관계를 명확히 하라는 취지의 지시를 했다. 또 형사과장은 인터넷 검색으로 이 차관의 신분을 인지했다고 설명했다.

남 본부장은 사업가로부터 골프 접대를 받았다는 의혹이 제기된 경찰 간부들과 관련해 "감찰 조사를 통해 일정부분 판단해 수사의뢰를 했고, 경찰청 국수본 중대범죄수사과에 배당됐다"며 "'제 식구 감싸기' 얘기가 나오지 않도록 엄정하게 수사하겠다"고 말했다.

아울러 한강공원에서 실종됐다 숨진 채 발견된 고(故) 손정민씨 친구 A씨의 휴대전화를 언제, 어디에서 발견했는지에 대한 질문에는 "검증절차가 필요해 수사팀이 구체적인 시기와 장소 등을 확인하고 있다"고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr