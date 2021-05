[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 31일부터 내달 4일까지 미세먼지 저감과 대기 질 개선을 위해 추진하는 ‘LPG 화물차 신차 구매 지원사업’ 추가 신청을 받는다고 이날 밝혔다.

지원 대상은 경유차를 폐차하고 LPG 1t 화물차를 새로 구매하는 차량 소유자 또는 법인이며 지난 1월 1일 전에 사용 본거지가 군으로 등록된 경유 자동차를 소유하고 있어야 한다.

이미 저공해 조치를 한 차량은 의무 이행 기간이 지났어야 한다.

신청은 신청서를 작성해 환경과로 제출하면 된다.

군 관계자는 “경유 차량 소유자 중 1t LPG 화물차 구매를 희망하는 분들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

