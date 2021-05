코빗, 국내 업계 최초 NFT 마켓 출시

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코빗이 업계 최초로 대체불가능토큰(NFT) 마켓을 출시했다.

31일 코빗은 NFT 창작자와 구매자를 연결할 수 있는 플랫폼 NFT 마켓을 출시했다고 밝혔다. NFT란 블록체인 기술을 활용해 각 콘텐츠에 고유한 표식을 부여하는 기술로 최근 예술 시장에서 각광받고 있다.

NFT 마켓에선 NFT 작품 창작자들이 코빗 홈페이지의 NFT 마켓 메뉴에 작품을 등록하면 고객들이 입찰 방식으로 작품을 구매할 수 있다. 지불은 이더리움으로 가능하다.

코빗 측은 “국내 미디어 커머스 기업을 비롯한 게임, 콘텐츠 플랫폼 등 지식재산권(IP) 관련 다수 기업들이 코빗에 NFT와 관련해 러브콜을 보내고 있다”며 “현재 마켓 입점 관련 논의가 진행 중이다”고 밝혔다. IP를 활용하는 데 한계를 느낀 기업들이 NFT를 통해 다양하게 IP를 유통할 것으로 전망된다.

코빗은 NFT 마켓 출시 기념으로 콘텐츠 크리에이터 발굴 및 유통환경 활성화를 위해 수수료 혜택을 부여할 계획이다. 코빗 내부 심사 기준에 의거해 창작자들이 NFT 작품을 게재할 시 이더리움 네트워크에 지불해야 할 비용 일체를 지원하기로 했다. 또한 구매자 대상으론 작품을 낙찰할 경우 코빗에 지불해야 할 수수료를 받지 않을 예정이다.

오세진 코빗 대표는 “해외에서 NFT 시장이 활성화된 것에 비해 국내는 걸음마 수준”이라며 “코빗이 거래 수수료 이외 새로운 비즈니스 모델을 발굴해 블록체인 생태계 측면에서 시너지를 만들 것으로 기대된다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr