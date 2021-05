LG유플러스, 라이브 쿡방 이벤트 'U+홈스토랑' 진행

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 모바일 고객을 대상으로 라이브 쿡방 이벤트 ‘U+홈스토랑’을 진행한다고 31일 밝혔다.

U+홈스토랑은 LG유플러스 모바일 고객을 대상으로 특별한 식사를 함께 요리하고 즐길 수 있도록 마련한 라이브 쿡방 이벤트다. LG유플러스는 ‘냉장고를 부탁해’, ‘미식가이드 맛슐랭’ 등을 통해 인기를 얻고 있는 오세득 셰프와 에피타이저, 서브요리, 메인요리로 구성된 4인 기준의 고급 밀키트를 특별 제작해 쿡방 전 참여 고객에게 배송할 예정이다.

라이브 쿡방은 다음달 19일 오후 5시부터 6시20분까지 진행된다. 참여 사연을 작성해 6월10일까지 LG유플러스 공식 홈페이지 이벤트 페이지에 응모하면 응모 고객 중 2500명을 선정해 특별제작 시크릿 밀키트와 라이브 쿡방 초대권을 제공한다.

당첨자는 다음달 15일 발표되며, 당첨자 중 인상깊은 사연을 남긴 고객을 선정해 LG전자 오브제컬렉션 스타일러(1명), 광파오븐(3명), 곤지암 숙박권(5명), LG생활건강 선물세트(50명), U+모바일tv VOD쿠폰(1000명)도 증정한다.

라이브 쿡방에서는 고객들과 실시간 소통하는 토크쇼가 진행되는 한편 게릴라 퀴즈, 럭키 드로우, 인스타그램 실시간 인증 등 다양한 이벤트를 통해 풍성한 경품도 제공될 예정이다. 쿡방 종료 후에는 참여 고객을 대상으로 SNS 후기 이벤트를 진행하여 추첨을 통해 LG전자 와인셀러(1명), 스타벅스 커피 교환권(100명) 등 경품을 제공할 예정이다.

LG유플러스는 결식아동을 돕기 위해 U+홈스토랑 라이브 쿡방에 참여한 시청자 수와 후기 영상의 ‘좋아요’ 수만큼 하트-하트재단에 기부할 예정이다. 후기 영상의 ‘좋아요’는 U+홈스토랑에 참여하지 않은 고객도 참여할 수 있다.

김원기 LG유플러스 고객유지전략담당은 “고객들에게 감사의 마음을 표현하기 위해 스타 셰프와의 요리 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 다채로운 고객 참여형 이벤트를 선보일 예정”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr