SK텔레콤, 5G 장착한 '아이패드 프로 5세대' 판매

1일부터 T다이렉트샵·T월드서 판매

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤이 다음달 1일부터 공식 온라인몰 T다이렉트샵과 오프라인 매장 T월드를 통해 애플 ‘아이패드 프로 5세대’를 판매한다고 31일 밝혔다.

아이패드 프로 5세대는 시리즈 최초로 5G 네트워크를 적용한 모델로 고화질 동영상 스트리밍, 다중 영상 회의, 원격 수업 등 고용량 콘텐츠를 빠르게 안정적으로 즐길 수 있다.

제품에는 맥북과 동일한 M1 프로세서를 탑재해 노트북 못지 않은 성능과 전력 효율성을 갖췄다. 12.9인치 제품에는 미니 LED를 통한 ‘레티나 XDR 디스플레이’를 적용해 밝고 선명한 화면을 제공한다.

태블릿PC에 중요한 멀티미디어 성능도 향상됐다. ▲영상통화 시 카메라가 자동으로 사용자를 찾아 시야각을 중앙으로 맞춰주는 센터스테이지 기능과 ▲몰입감 있는 청각경험을 제공하는 돌비 애트모스를 지원하는 4개의 스피커 ▲5개의 마이크를 탑재했다. 향상된 손떨림보정(OIS) 기능과 하이다이나믹레인지(HDR) 기술 등도 장착했다.

아이패드 프로 5세대는 12.9인치와 11인치 두 가지 화면과 128·256·512GB의 용량으로 구성돼 있다. 출고가는 각각 117만7000~193만6000원이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr