北, '평론가' 이름으로 미사일지침 종료 비난…"고의적 적대행위"(종합)

文대통령에게는 "비루한 꼴 역겨워"

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 평론가의 글을 통해 미사일지침 종료를 "고의적인 적대행위"라고 비난하고, 미사일지침 종료 사실을 전한 문재인 대통령에게는 "그 비루한 꼴이 실로 역겹다"고 폭언했다.

조선중앙통신 31일자 신문에 실린 김명철 국제문제평론가의 '무엇을 노린 미사일지침 종료인가'라는 글에는 이같은 내용을 포함, 미사일지침 종료와 미국의 대북정책 검토 결과를 비판하는 내용이 담겼다.

이 글은 "이미 수차에 걸쳐 미사일지침의 개정을 승인해 탄두중량제한을 해제한 것도 모자라 사거리 제한 문턱까지 없애도록 한 미국의 처사는 고의적인 적대행위"라며 "미국이 매달리고있는 대조선 적대시 정책의 집중적인 표현인 동시에 파렴치한 이중적인 행태를 스스로 드러내는 증거"라고 지적했다.

김 평론가는 이 글에서 미국이 미사일지침을 종료해준 것은 " 조선반도와 주변지역에서 군비경쟁을 더욱 조장하여 우리의 발전을 저해하려는 것"이라며 "남조선을 군사적으로 더욱 바싹 그러쥐고 미사일 사거리를 늘려주는 대가로 우리 주변 나라들을 겨냥한 중거리미사일 배비(배치)를 합법적으로 실현해보려는 것이 미국의 속심(속셈)"이라고 비난하기도 했다.

또 이번 미사일지침 종료가 "정전상태에 있는 조선반도의 첨예하고 불안정한 상태를 더욱 야기시키는 심중한 실책"이라며 "우리의 과녁은 남조선군이 아니라 대양너머에 있는 미국"이라고 강조하기도 했다.

이 글은 "미국과 남조선 당국이 저들이 추구하는 침략야망을 명백히 드러낸 이상 우리의 자위적인 국가방위력강화에 대해 입이 열개라도 할 소리가 없게 됐다"며 "우리는 강대강,선대선의 원칙에서 미국을 상대할 것이며 조선반도의 정세격화는 우리를 위협하는 세력들의 안보불안정으로 이어지게 될 것"이라고 말했다.

우회적으로 바이든 행정부의 새 대북정책도 비판했다. 이 글은 "지금 많은 나라들은 바이든 행정부가 고안해낸 '실용적접근법'이니, '최대유연성'이니 하는 대조선(북한) 정책기조들이 한갖 권모술수에 불과하다는 것을 느끼고 있다"고 언급했다.

문 대통령의 미사일지침 종료 관련 발언도 문제삼았다. 이 글은 "이 기회에 '기쁜 마음으로 미사일지침 종료 사실을 전한다'고 설레발을 치면서 지역나라들의 조준경 안에 스스로 머리를 들이민 남조선 당국자의 행동에 대해서도 한 마디 하지 않을 수 없다"며 "일을 저질러놓고는 죄의식에 싸여 이쪽저쪽의 반응이 어떠한지 촉각을 세우고 엿보고 있는 그 비루한 꼴이 실로 역겹다"고 비난했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr