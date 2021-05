LH, 임대단지 도서관 코디네이터 305명 채용

고용위기 극복, 취약계층 일자리 제공을 위해 임대주택 입주민 채용

6월 2일까지 지원서 접수, 29일 합격자발표, 7월부터 8개월간 근무

LH 전·현직 임직원, 배우자 및 직계존비속은 모집대상에서 제외

[아시아경제 조강욱 기자] LH는 임대주택 입주민 일자리 창출을 위해 LH 임대단지 ‘작은 도서관’ 코디네이터 305명을 채용한다고 30일 밝혔다.

'작은 도서관’은 LH 임대주택에 설치된 단지 내 도서관으로 LH는 전국에 626곳의 작은 도서관을 운영하고 있다. LH는 활성화 사업 대상 단지를 2019년 25곳에서 지난해 40곳, 올해 305곳으로 확대했다.

‘작은 도서관’ 코디네이터는 LH 임대단지 내 도서관 운영을 위한 기본적인 환경조성과 입주민 자율운영을 위한 역량강화 교육 및 관련 프로그램 운영 등을 담당하게 된다.

채용 대상은 임대단지 입주민으로 PC 사용이 가능하며 사서(준사서, 2급 정사서), 주거복지사, 독서지도사, 마을활동가 교육을 수료한 자 등 일정 자격을 갖춘 경우로 별도의 나이 제한은 없다.

입주민을 우선 채용하지만, 미달 시 동일 자격조건을 충족하는 일반인까지 확대해 총 305명을 채용한다. 단 LH 전·현직 임직원과 배우자 및 직계존비속은 대상에서 제외된다. 채용절차는 서류 접수·심사, 면접심사 등을 거쳐 최종 합격자를 결정한다.

지원자는 6월 2일까지 지원서를 접수해야 한다. ‘작은 도서관’ 활성화 대상단지에 거주하는 지원자는 거주 단지에, 활성화 대상단지에 거주하지 않는 지원자는 근무를 희망하는 대상단지(1순위 희망단지)에 방문해 지원서를 접수하면 된다. 활성화 대상 단지현황은 채용 공고문을 참고하면 된다.

내달 10~11일 서류심사 및 같은 달 18~23일 면접을 거쳐, 29일 최종 합격자를 발표할 예정이다. 근무기간은 오는 7월부터 내년 3월까지 8개월이며, 하루 6시간씩 주 5일 근무한다. 급여는 월 130만원 수준으로, 근무지는 LH 임대주택 단지 내 305개소의 ‘작은 도서관’이다.

공정한 채용을 위해 지원서에 직·간접적으로 학교명, 출생지, 부모직업, 가족관계, 개인 신상 등 직무 능력과 관련이 없는 내용은 기술이 금지되는 등 블라인드 방식으로 진행된다.

기타 자세한 내용은 LH홈페이지(www.lh.or.kr)에 게시된 공고문을 참고하면 되며, LH 작은 도서관 코디네이터 채용대행기관 콜센터(1644-8366) 및 LH 콜센터(1600-1004)를 통한 전화 문의도 가능하다.

LH 관계자는 “이번 채용이 코로나19 장기화로 악화된 고용여건 속에서 일자리 찾기에 어려움을 겪고 있는 임대단지 취약계층의 고용창출에 도움이 되기를 기대하며, 앞으로도 입주민을 위한 다양한 일자리 창출을 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr