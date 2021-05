전국 건설현장 우기대비 특별점검…936곳 집중점검

총 10개반 1429명 점검인력 투입

불시점검 30%→40%…안전관리 강화

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 6월 1일부터 여름철 집중호우 기간 건설현장의 안전사고를 예방하기 위해 건설현장 특별점검을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 점검에서는 전국 936개 건설현장을 대상으로 우기 토사유실 및 붕괴취약 구간 현황과 수해 위험요소 조치 여부, 가시설 설치 상태 등을 집중 점검할 계획이다.

점검 대상은 대규모 절개지, 지하굴착·하천제방 시공 현장, 안전사고가 발생한 건설현장 중 사고위험이 높은 건설기계를 사용하는 현장, 소규모 건설현장 등을 중심으로 선정했다.

특별점검단은 국토부와 지방국토관리청, 국가철도공단, 한국토지주택공사 등 산하기관 총 10개반 1429명으로 구성됐다.

특히 올해는 불시점검률을 30%에서 40%로 확대할 예정이다.

이상주 국토부 기술안전정책관은 “올여름은 많은 국지호우가 예보된 만큼, 이번 점검을 통해 건설현장의 위험요소들을 사전에 점검하고 대비해 우기사고를 예방하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr