[아시아경제 윤동주 기자] 안철수 국민의당 대표가 30일 서울 서초구 한강공원 잠원지구에서 열린 쓰담 원정대 달리기 캠페인에 참석, 안정은 런닝전도사 등 참석자들과 런닝을 하고 쓰담 원정대는 대한민국 곳곳을 달리며 자신의 건강과 우리 지구의 건강을 지키는 프로젝트이다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr