[포토] 전망대에서 즐기는 휴일

[아시아경제 윤동주 기자] 가정의달 5월의 마지막 휴일인 30일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이를 찾은 가족 단위에 관람객들이 맑게 갠 서울 시내를 즐기고 있다.

