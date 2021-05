[아시아경제 이창환 기자] 코로나19 백신 1차 접종률이 10%대로 올라갔다.

30일 코로나19 예방접종대응추진단은 전일 하루 1차 접종자가 16만3457명 늘어 누적 539만9015명이라고 밝혔다.

이에 따라 1차 접종 규모는 전체 인구 대비 10.5%로 높아졌다.

2차 접종자는 8532명 늘어 누적 214만3293으로 집계돼 인구 대비 4%대다.

