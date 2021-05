삼성, 시청각 장애인용 TV 보급사업…40형 스마트TV 1.5만대 공급

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 500 등락률 +0.63% 거래량 12,360,199 전일가 79,600 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소삼성·LG, 1Q 글로벌 TV 점유율 절반 넘어…역대 최고 점유율삼성, 양대 전임 노총 위원장 초청 '노사 상생' 강의 close 가 지난해에 이어 2년 연속 방송통신위원회의 '시청각 장애인용 TV 보급사업' 공급자로 선정됐다고 30일 밝혔다.

시청자미디어재단이 소득 수준, 장애 정도 등을 고려해 우선 보급 대상자를 선정하고 삼성전자가 시청각 장애인용 TV를 올해 말까지 공급하는 형태로 지원한다. 이번에 공급하는 제품은 40형 풀HD 스마트 TV 1만5000대다.

블루투스 기능을 탑재해 무선 이어폰과 보청기를 연동할 수 있으며, 여러 사용자가 편안하게 느끼는 음량을 각자 설정해 TV를 즐길 수 있도록 돕는 '소리 다중 출력' 기능을 지원한다. 청력이 약한 사람은 TV에 블루투스 기기를 연결해 원하는 크기의 볼륨을 설정해 들을 수 있다.

올해는 점자 버튼이 적용된 전용 리모컨 외에도 음성 인식을 지원하는 리모컨 1개를 추가로 제공해 다양한 콘텐츠를 더욱 편리하게 사용할 수 있다. 방송의 수어 화면을 자동으로 찾아 확대해주는 기능과 자막 분리 기능은 동시에 사용 할 수 있도록 사용성이 개선됐다.

TV 조작과 관련된 채널, 볼륨, 메뉴 등 특정 글자의 크기를 확대할 수 있는 '포커스 확대' 기능과 TV 설정과 방송에 대한 정보를 음성으로 안내해주는 '음성 안내' 기능도 그대로 적용됐다.

점자로 제작된 사용 설명서와 기능 설명 동영상도 제공돼 시청각 장애인이 새로운 TV를 사용하는 데 어려움을 느끼지 않도록 배려했다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 최용훈 부사장은 "삼성 TV는 2014년부터 끊임 없이 접근성 기술 개발에 노력을 기울이고 있다"며 "앞으로도 누구나 제약 없이 제품을 사용할 수 있도록 사람 중심의 기술을 강조하는 '스크린 포 올(Screens for All)' 비전을 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

삼성 스마트 TV는 지난해 소비자 가전제품 최초로 영국 왕립 시각장애인협회(RNIB)로부터 '시각장애인 접근성 인증'을 획득한 바 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr