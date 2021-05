서울서 실종 신고된 여고생 30대 남성과 숨진채 차 안에서 발견

[아시아경제 송승윤 기자] 서울에서 실종된 여자 고등학생이 강원도 춘천에서 30대 남성과 함께 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중이다.

29일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 이날 오전 11시 10분께 강원 춘천시 서면 당림리 한 야산에 세워진 차 안에서 17세 A양과 30대 B씨의 시신을 발견했다.

해당 차량은 B씨 소유로 확인됐다. 차 안에는 이들이 극단적 선택을 한 것으로 추정되는 흔적이 있었다. 현장에선 B씨의 유서가 발견됐으나 A양의 유서는 아직 발견되지 않았다.

A양의 가족은 지난 26일 오후 4시께 "(A양이) 가출한 뒤 나흘간 등교하지 않았다"며 실종 신고를 한 것으로 알려졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 통해 A양이 B씨 차량에 타는 장면을 확인하고 휴대전화 위치 추적 등을 통해 이들의 소재를 파악했다. A양의 가족은 경찰에 B씨를 알지 못한다고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 시신을 부검해 정확한 사망 원인과 시점을 확인하고 범죄 혐의점이 있는지 등을 살필 계획이다.

