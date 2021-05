김부겸 총리 "탄소중립, 누구도 낙오되지 않는 '공정한 전환' 이뤄져야"

2050 탄소중립위원회 1차 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 29일 "탄소중립 사회로의 전환에 있어 누구도 배제되거나 낙오되지 않는 '공정한 전환(Just Transition)'이 이뤄질 수 있도록 세심하게 배려하고 포용해야 한다"고 말했다.

김 총리는 이날 오후 서울 중구 동대문디자인플라자에서 개최된 '2050 탄소중립위원회' 1차 회의에서 "변화와 혁신에는 진통이 수반될 수 있는 점을 간과해서는 안될 것"이라며 이같이 말했다. 대통령 직속 탄소중립위원회는 정부의 '2050 탄소중립' 관련 정책의 컨트롤타워다. 김 총리와 윤순진 서울대 환경대학원 교수가 공동위원장을 맡았다.

김 총리는 "우리의 일상을 바꿔 놓은 코로나19, 빈번해지는 폭염과 홍수, 미세먼지 등의 근본원인은 환경파괴와 기후변화"라며 "이미 주요 국가들은 기후위기 대응에 적극적으로 나서고 있다"고 전했다. 유럽연합이 탄소중립을 선언한 이후, 미국, 중국, 일본 등이 동참했고, 유럽연합과 미국은 타 국가의 온실가스 감축을 유도하기 위해 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment) 도입을 검토하고 있다고 설명했다.

이어 "글로벌 기업들도 환경을 경영의 우선 가치로 삼는 ESG(환경·사회·지배구조)와 기업활동에 재생에너지만을 사용하는 RE100(Renewable Energy 100)을 앞다퉈 선언하고 있다"며 "우리 정부도 전지구적 노력에 적극 동참하고 있다"고 덧붙였다.

김 총리는 그러면서 "탄소중립 이행과 더불어 경제구조와 일상의 삶은 획기적으로 변화될 것"이라며 "재생에너지가 주된 에너지 공급원이 될 것이고, 친환경·자원순환을 지향하는 다양한 신산업이 새로운 성장동력이 될 것"이라고 말했다. 이어 "전기·수소차 등 친환경모빌리티가 보편화될 것이고, 에너지를 자급자족하는 제로에너지 건물(Zero- Energy Building)로 주거 공간이 탈바꿈될 것"이라고 기대했다.

김 총리는 탄소중립위원회에 참여한 기후, 에너지, 기술 분야 전문가분 및 시민사회, 청년, 산업, 노동 등 각계 위원들을 향해 "탄소중립 정책의 구심점이 돼 각계 의견을 조율하고, 다양한 아이디어를 모아 달라"고 당부했다.

정부 관계자를 향해서도 "탄소중립은 창의적인 기술개발과 산업혁신을 통해서만 가능할 것"이라며 "에너지 전환, 탄소흡수 기술개발, 신산업생태계 조성을 앞당길 수 있도록 과감한 지원과 제도 개선에 앞장서 달라"고 주문했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr