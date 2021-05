영국, 확진자 4천명대에 다시 긴장…불법체류자도 백신 접종

[아시아경제 권서영 기자] 영국에서 코로나19 확진자 수가 다시 증가하는 가운데 불법 체류자 등에게도 백신 접종이 이뤄질 전망이다.

28일(현지시간) 영국 정부는 코로나19 신규 확진자가 4182명, 사망자가 10명 추가됐다고 밝혔다. 이는 전날 확진자 수인 3542명에서 증가한 추이로, 4월 1일 이후 처음으로 다시 4천 명대를 돌파한 수치이다. 원인으로는 인도발 변이 감염의 확산이 지목받고 있다.

이에 영국의 거리두기 연장 조치 역시 불가피해졌다. 영국 정부는 당초 6월 21일부터 거리두기 규정을 해제할 계획이었으나, 감염자 증가 추세를 두고 전문가들은 입을 모아 경계 해제 조치를 미뤄야 한다고 지적하고 있는 상황이다. 정부 관계자들 역시 판단에 신중을 기하겠다며 6월 14일 최종적인 결정을 내리겠다고 밝혔다.

한편 영국 정부 측은 코로나19 백신의 접종과 관련하여 30세 이상이라면 누구나 백신을 맞을 수 있도록 조치하겠다고 밝혔다. 국민보건서비스(NHS) 웹사이트, 또는 지역 보건의(GP) 등을 통한 예약을 거치면 백신을 접종받을 수 있게 된 것이다.

그러나 이러한 방침을 두고 불법 체류자 및 이민자들이 백신 접종의 사각에 자리한다는 지적도 나왔다. 해당 서비스에 등록되어 있지 않은 이민자들, 또는 불법 체류 사실이 드러날 것을 우려한 이들이 백신을 접종받을 길이 없다는 비판이다. 이들은 대부분 열악한 환경에서 생활하며 다세대 주택에 거주하고 생활 공간을 공유하고 있어 바이러스 확산에 취약한 처지이다.

이에 북서런던 임상수행그룹은 런던 웨스트민스터 자치구의 지원을 받아 '백신 접종 버스'를 마련해 운영했다. 또 영국 내 중국인 계층을 지원하는 '중국 정보·안내 센터(CIAC)'가 나서 런던 차이나타운에서의 버스 이용을 안내했다. 주소나 NHS 번호 등의 개인 정보를 제공하거나 신원 확인 절차 없이 백신 접종을 제공한 것이다.

CIAC 측은 "허가받지 않은 이주자들도 이용이 가능하다. 신원이나 다른 사항을 넘기지 않으니 주변에 백신을 맞으라고 이야기해 달라"고 당부했다. 한편 버스 운영 당일 이 소식을 전해 들은 중국인 수천 명이 몰리면서 차이나타운이 붐비자 의료진들이 접종 대상을 30대 이상에서 40대 이상으로 제한하는 해프닝이 벌어지기도 했다.

