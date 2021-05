모기 박멸이 우리 인간에게 미치는 영향

[아시아경제 이진경 기자] 날이 더워지면서 슬금슬금 모기들이 보이기 시작했습니다. 특히 밤이면 주변을 왱왱 맴돌아 무척 성가신데요. 게다가 말라리아, 일본 뇌염 등 여러 질병을 옮기며 많은 사람들을 죽음에 이르게 합니다. 그렇다면 모기들이 모두 사라졌음 좋겠습니까? 지구에서 모기가 박멸되면 우리 생활은 더 편안하고 나아질까요?

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr