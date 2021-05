기아, 최악의 5월 "단지 2일 쉰다"…수요 견조 '목표주가 12만원'

[아시아경제 이선애 기자] 신한금융투자는 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 3,900 등락률 +4.83% 거래량 6,187,345 전일가 80,800 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소2년째 수요 누적…생산 정상화와 함께 자동차株도 '시동'반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 '12만원'을 유지한다고 밝혔다. 올해 주당순이익(EPS)에 목표 밸류에이션은 글로벌 완성차 13개사의 평균 주가수익비율(PER) 11.1배를 적용했다.

30일 정용진 신한금융투자 수석연구원은 "연초부터 시작된 공급 차질 우려에 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 3,900 등락률 +4.83% 거래량 6,187,345 전일가 80,800 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소2년째 수요 누적…생산 정상화와 함께 자동차株도 '시동'반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 의 연간 실적에 대한 부담감을 느끼는 투자자들이 많다"면서 "3분기부터 공급 정상화를 통해 만회할 전망이며, 출시하는 신차들의 흥행이 지속되고 있어 이연된 수요는 견조하다"고 강조했다.

1분기 실적 발표 이후 시장의 관심사는 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 3,900 등락률 +4.83% 거래량 6,187,345 전일가 80,800 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소2년째 수요 누적…생산 정상화와 함께 자동차株도 '시동'반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 의 5~6월 판매량에 집중됐다. 국내 완성차 업체들의 차량용 반도체 부족이 정점인 시점으로 회자됐기 때문이다. 5월 말까지 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 3,900 등락률 +4.83% 거래량 6,187,345 전일가 80,800 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소2년째 수요 누적…생산 정상화와 함께 자동차株도 '시동'반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 는 소하리 2공장 2일(5월17~18일), 조지아 공장 2일(5월27~28일) 휴무를 결정한 것으로 파악된다. 경쟁 해외 완성차 업체들의 월 감산량이 3~4만대를 기록하고 있다는 점을 감안하면 1분기 선방을 이어가는 모습이다. 정 연구원은 "6월이 되면 양호한 5월 판매량을 확인할 수 있을 것"이라며 "대만 TSMC를 중심으로 차량용 반도체 추가 물량도 시장에 출회될 시점으로, 상반기 공급 차질에 대한 우려 요인은 해소 국면으로 가고 있다"고 설명했다.

4월 미국 판매량은 7만대(+121.3%, 이하 YoY)를 기록하며 역대 최대 점유율(4.64%)을 기록했다. K3, K5 등 시장에서 수요가 약한 세그먼트에서도 높은 판매량을 기록하고 있다. 텔루라이드, 쏘렌토와 같은 인기 세그먼트는 없어서 못파는 상황이 지속 중이다. 정 연구원은 "텔루라이드 S트림의 경우 신차 MSRP 3만8540달러보다 중고차 가격이 1만달러가량 더 높게 거래되는 비정상적인 상황까지 확인되고 있다"면서 "공급 정상화시 고수익 지속이 확실한 환경"이라고 강조했다.

