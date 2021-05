삼성증권, ESG위원회 신설

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 46,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 338,109 전일가 46,400 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 삼성증권, 최대 연 4.48% 수익...온라인 전용 ELS 모집슬슬 접대비 늘리는 증권업계삼성증권, 31일까지 와이어바알리와 해외송금 이벤트 close 은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 이사회 산하에 ESG위원회를 신설했다고 28일 밝혔다.

ESG 경영에 대한 전략 수립과 정책 방향 등을 결정하는 ESG위원회는 장석훈 삼성증권 사장과 장범식 숭실대학교 총장, 이영섭 서울대학교 교수 등 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성됐다. 위원장은 이영섭 교수가 맡는다.

이와 함께 내부 의사결정을 신속하게 수행할 ESG임원협의체 구성도 완료했다.

삼성증권은 지난해 11월 삼성그룹 금융 관계사와 함께 '탈(脫)석탄 선언'을 시작으로 ESG 경영 전략 강화에 대한 행보를 본격화하기 시작했다.

이어 ESG 연구소 설립, 업계 최초 ESG 등급 인증 채권 발행, 업계 최초 글로벌 ESG 평가 기관인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)과의 전략적 제휴 등 ESG 관련 역량을 대폭 강화하고 있다.

삼성증권 관계자는 "최근 ESG는 기업의 지속가능한 경영 역량을 평가하는 기준으로 빠르게 자리 잡고 있다"며 "이번 ESG 위원회 신설이 '뉴노멀'을 사내 문화로까지 정착시킬 수 있는 계기가 될 수 있도록 위원회의 소임을 다할 것"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr