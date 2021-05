현대모비스, LG엔솔 합작사 지분 285억원에 인수

[아시아경제 황윤주 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 7,000 등락률 +2.58% 거래량 558,619 전일가 271,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 아산공장 생산중단 결정현대모비스, 안전관리 역량 2025년까지 글로벌 수준으로 강화 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수 close 가 배터리시스템 사업 확대에 나선다.

현대모비스는 7월 중 HL그린파워의 주식 284만2000주를 인수하기 위해 285억원을 출자한다고 28일 공시했다. 이는 합작사인 LG에너지솔루션이 가진 지분 전량이다.

HL그린파워는 현대모비스와 LG에너지솔루션이 합작해 2010년 설립한 기업으로, 전기차와 수소차 등 친환경 자동차의 핵심부품인 배터리팩을 제조하고 있다. 당시 자본금 290억원으로 출범해 현대모비스와 LG에너지솔루션이 각각 51대 49의 지분율로 참여했다.

이번 지분 인수로 현대모비스는 배터리시스템 사업을 확대하는 동시에 전문성을 강화할 계획이다. LG에너지솔루션은 배터리셀 사업에 선택과 집중을 할 것으로 보인다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr