신세계百 타임스퀘어점, 루이비통×NBA 국내 첫 공개

내달 6일까지 루이비통×NBA 컬래버레이션 팝업

세계 6개 도시서 팝업매장 선봬…국내선 유일

재킷·가방·신발 등 신세계 단독 상품도 판매

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점 타임스퀘어점은 전 세계 6개 도시에서 선보이는 루이비통과 미국프로농구(NBA)의 두 번째 컬래버레이션 팝업스토어를 국내에서 유일하게 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 '루이비통×NBA 캡슐 컬렉션'은 서울을 포함해 중국 상하이, 청두, 심천, 일본 도쿄, 카타르 도하 등 전 세계 6개 도시에서 팝업스토어를 오픈한다. 신세계 타임스퀘어점에서 다음 달 6일까지 1층에서 팝업으로 만날 수 있으며 다양한 단독 상품도 준비했다.

작년에 이어 올해 두 번째로 진행하는 이 협업 프로젝트는 루이비통의 남성복 아티스틱 디렉터인 버질 아블로가 스포츠, 패션 등 다양한 영역에서 영감을 얻고 루이비통과 NBA의 트레이드마크를 활용한 것이 특징이다.

팝업 매장은 '여행, 경기, 프레스 콘퍼런스' 3가지 콘셉트로 꾸미고 실제 농구선수들의 환경을 반영해 현장감을 표현했다. 농구 가죽재킷, 짐백(가방), 올리 슬립온(스니커즈)을 팝업스토어 기간동안 신세계 단독으로 판매한다.

타임스퀘어점 루이비통 매장은 지난해 남성 부문을 확대 리뉴얼하며 서울 단일 점포 기준 신세계 점포 중 가장 큰 큐모를 자랑한다.

올해 타임스퀘어점의 명품 매출도 크게 늘었다. 1월2일부터 5월26일까지 실적을 살펴보면 전체 명품 장르는 작년보다 46.6% 신장했고, 2030세대 매출도 38.1% 늘었다. 타임스퀘어점은 이번 루이비통×NBA 팝업을 통해 '소비의 신인류'로 꼽히는 MZ세대들을 공략한다는 계획이다.

채정원 신세계 타임스퀘어점장(상무)은 "신세계백화점은 글로벌 럭셔리 브랜드들이 아시아 시장을 겨냥해 신상품을 가장 먼저 소개하는 무대로 자리잡았다"며 "앞으로도 업계를 선도하는 차별화된 콘텐츠로 대한민국 대표 백화점의 위상을 이어나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr