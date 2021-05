[아시아경제 이민지 기자] 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 10,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 127,375 전일가 10,450 2021.05.28 13:58 장중(20분지연) 관련기사 코아시아, ESG 경영위원회 출범…“사회적 책임 강화·미래가치 창출”코아시아, 1분기 영업익 27억원…전년比 '흑자 전환'코아시아, 삼성전자 EHS 베스트 파트너 선정…“사회적 책임 강화” close 는 비에스이의 주식을 317억 규모로 처분했다고 28일 공시했다. 처분 후 소유 주식은 없다.

회사 측은 “시스템 반도체 사업 강화와 IT부품사업부문의 효율화를 통한 경쟁력 강화를 위해 카메라모듈, 광학렌즈(CCM)사업 중심으로 집중하고자 하는 것”이라고 말했다.

