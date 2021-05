[빚더미 청년층]文정권 20대 주담대 111% 폭증…'부실 폭탄' 우려

20대 청년들 주담대로만 32조원 빌려

변동 금리 대출 비중도 약 70% 추산

금리·자산 변동성에 청년 부실위험 ↑

[아시아경제 이광호 기자, 송승섭 기자]문재인 정부 출범 이후 은행에서 주택 관련 빚을 낸 20대가 폭증한 것으로 나타났다. 한탕주의 심리 확산에 빚투(빚내서 투자)로 주식·가상화폐까지 잇따라 뛰어들면서 금리 상승시 청년층이 가장 먼저 직격탄을 맞을 수 있다는 우려가 나온다.

28일 국회 정무위원회 소속 윤두현 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘국내은행의 연령대별 주택담보대출 잔액 현황’에 따르면 2018년 말 15조2000억원에 그쳤던 20대 주담대는 지난 4월 말 32조1000억원으로 111.1%(16조9000억원) 급증했다. 같은 기간 30대 32.0%, 40대와 50대가 각각 14.5%, 8.9% 증가한 것에 비하면 20대가 무리하게 빚을 내 내집 마련에 나섰다는 의미로 해석된다.

전체 주담대 잔액도 600조원에 육박했다. 2018년 말 493조6000억원였던 주담대는 4월 말 현재 599조2000억원에 달했다. 문제는 최근 대출금리가 오르고 있다는 점이다. 전체 주담대 잔액에서 변동금리 대출 비중은 70%에 달하는 것으로 추산된다. 대출 금리가 오르면 이자 상환 부담이 커질 수 밖에 없어 부채가 급격히 증가한 청년층의 연체가 ‘약한 고리’가 될 수 있다는 지적이다.

주식이나 가상화폐 등 위험자산의 변동성이 급격해진 점도 청년층의 부실 위험을 키우는 모습이다. 지난해 상반기 기준 6개 주요 증권사의 신규 주식계좌 723만개 중 절반 이상이 2030 계좌였다. 이들의 신용공여 잔액은 전년 말 대비 55% 급증했다. 가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 1월 말 기준 가상화폐 투자에서 20대와 30대가 차지하는 비중은 각각 32.9%, 29.1%에 달했다. 빚투가 실패로 이어질 경우 신용불량자를 대거 양산할 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

윤 의원은 "문재인 정부의 잘못된 부동산정책 때문에 청년층의 패닉바잉을 가져왔고 위험자산 투자 열풍에 부채가 급격히 늘어났다"며 "금리 인상이 시작되면 청년층의 대출 상환능력 악화로 부실이 확산될 우려가 있다"고 지적했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr