[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ NAVER · 카카오 =SM엔터테인먼트 지분 인수 경쟁 관련 보도에 대해 사업 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토중이나 현재 구체적으로 결정된 사안은 없다고 공시했다.

◆ 휴스틸 =군산공장 신설을 위해 1720억원 규모의 신규 투자를 결정했다고 공시했다.

◆KH 필룩스=150억원 규모로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시

◆ 대동전자 =지난 3월로 결산한 연결 실적은 영업이익 32억원을 기록해 전년동기대비 89% 늘었다고 공시.

◆ 아시아나IDT =전직 그룹 회장이 횡령 등의 혐의로 공소 제기된 사실을 확인했다고 공시. 혐의발생금액은 180억원 규모.

