한국 GM공장 2곳, 이달말 100% 정상 조업

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 자동차 업체 제너럴모터스(GM)가 반도체 부족으로 중단했던 전세계 공장 가동을 곧 재개한다.

27일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 50% 수준에서 가동 중인 한국GM 공장 2곳이 5월31일부터 100% 정상 조업에 들어간다.

부평 1공장은 지난달 19∼23일 완전히 문을 닫았다가 이후 50%의 가동률로 운영 중이다. 창원 공장 역시 이달부터 50%만 운영됐다.

북미 공장 4곳은 한국보다 다소 늦은 몇 주 내로 재가동을 시작한다. 지난 2월5일부터 멈춰 섰던 미국 미시간주 랜싱 그랜드리버 공장은 6월21일부터 쉐보레 카마로 조립을 다시 시작한다. 같은 공장의 캐딜락 CT4와 CT5 생산은 이보다 1주 후 정상 가동된다.

캐나다 공장은 6월14일 다시 가동을 시작하고, 멕시코 산루이스포토시 공장과 라모스아리스페 공장은 5월31일부터 재가동된다.

GM은 코로나19 여파로 차량용 반도체 공급이 부족해지자 이윤이 박한 차종 생산은 멈추거나 줄이고, 수익성이 높은 트럭과 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산에 주력해 왔다.

