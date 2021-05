도쿄올림픽 지도에 독도가 日 땅으로…이낙연·정세균 "보이콧 고려해야"

"올림픽 불참 등 모든 수단 총동원 해야"

[아시아경제 허미담 기자] 일본 정부가 도쿄올림픽 홈페이지에 독도를 일본 영토처럼 표시한 것과 관련해 정치권에서도 '올림픽 보이콧' 목소리가 나오고 있다.

이낙연 전 더불어민주당 대표는 27일 자신의 페이스북을 통해 "도쿄올림픽 지도에 표기된 독도, 즉각 삭제할 것을 요구한다"라며 "독도는 우리 땅이다. 역사적, 지리적, 국제법적으로 대한민국의 영토다. 과거부터 현재까지 대한민국이 '실효적 지배'를 하고 있다. 시빗거리가 될 수 없는 명백한 진실"이라고 목소리를 높였다.

이어 "일본 정부에 독도 표기를 즉각 삭제할 것을 강력히 촉구한다"라며 "올림픽 헌장은 스포츠의 정치적 선전을 허용하지 않는다고 규정하고 있다. 일본의 이런 행태는 인류의 화합을 추구하는 올림픽 정신에도 어긋난다"고 지적했다.

그는 "국제올림픽위원회(IOC)에도 신속하고 단호한 조치를 요구한다"라며 "일본이 끝까지 거부한다면, 정부는 '올림픽 보이콧' 등 가능한 모든 수단을 동원해 단호하게 대처해야 할 것이다. 독도에 대한 우리 주권을 지키기 위해 할 수 있는 모든 일을 다하겠다"고 강조했다.

앞서 일본은 도쿄올림픽 홈페이지 내 성화 봉송 코스를 소개하는 전국 지도에서 시마네현 위쪽, 독도 위치에 해당하는 곳에 작은 점을 찍어 독도가 마치 일본 땅인 것처럼 표시해 파문이 일었다.

이에 우리 정부는 2019년 7월 시정을 요구했고, 이후 일본 측은 지도 디자인을 바꿨다. 그러나 바뀐 지도 역시 화면을 확대하면 여전히 독도 위치에 작은 점이 있는 것으로 확인됐다.

이와 관련해 정세균 전 국무총리 또한 전날 자신의 페이스북을 통해 "일본 정부는 일본올림픽 지도에 표기한 독도를 삭제하라. 일본이 끝까지 거부한다면 '올림픽 불참' 등 정부가 할 수 있는 모든 수단을 총동원해야 할 것"이라며 "독도는 불가역적 대한민국 영토"라고 강조했다.

